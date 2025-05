La société américaine affirme que son nouveau modèle est encore plus efficace dans de nombreuses tâches, et notamment pour ce qui est du codage. « GPT-4.1 est encore plus performant que GPT-4o pour suivre des instructions précises, coder et accomplir des tâches de développement web. C'est une excellente alternative à o3 et o4-mini pour les besoins de codage simples et quotidiens » a-t-il ainsi été confirmé.

On attend maintenant de voir les premiers retours des utilisateurs. Car si la performance est toujours plus au rendez-vous, on a aussi pu observer qu'avec les modèles les plus puissants o3 et o4-mini, l'IA avait une tendance encore accrue à inventer de nouvelles informations. Reste donc à voir le cas de GPT-4.1.