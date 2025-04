Car à peu près en même temps, l'ingénieur logiciel Tibor Blaho a découvert plusieurs mentions intéressantes dans la dernière mise à jour de l'application web ChatGPT. Dans une liste comprenant plusieurs modèles de langage développés par OpenAI, ce dernier a aussi pu observer l'ajout de « o4-mini », « o4-mini-high », à la suite d'une mention de « o3 ».

Une information reprise par l'article de The Verge, selon lequel il est possible que les modèles « o4-mini » et « o3 » sont eux aussi lancés par l'entreprise la semaine du 14 avril. Des nouvelles intéressantes, surtout quand on sait que Sam Altman expliquait, au début du mois, que les prochaines sorties devraient enregistrer des retards à cause du trop fort succès de la fonction de génération d'image.