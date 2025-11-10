Des rumeurs évoquent des déclinaisons comme GPT-5.1 Mini ou Thinking. Pas de panique, vous n'aurez pas à choisir votre version de ChatGPT chaque matin. Cette modularité s'adresse avant tout aux développeurs, qui pourront piocher dans une boîte à outils plus flexible pour leurs propres applications alors que les utilisateurs de ChatGPT ont ce choix depuis des mois.

Pour le grand public, la transition se fera en douceur. Le système choisira automatiquement le moteur le plus adapté à la requête, sans que l'on s'en aperçoive (bien que la sélection manuelle du modèle demeure une option). L'expérience reste la même, mais avec un soupçon d'intelligence en plus sous le capot. La course à la performance est belle et bien lancée, mais elle prend une nouvelle tournure. Les bonds de géant laissent place à une optimisation méticuleuse, où chaque détail compte. Pour nous, utilisateurs, c'est une bonne nouvelle : les outils que nous utilisons au quotidien deviennent plus fiables et plus pertinents. La vraie bataille se jouera moins sur les fiches techniques que sur l'utilité réelle. Et à ce petit jeu, la partie est loin d'être terminée.