Face à cette offensive, Anthropic tente de jouer les trouble-fêtes avec Claude Sonnet 4.5, lancé fin septembre. Ses prouesses en programmation et sa capacité de raisonnement sur plus de 30 heures consécutives impressionnent les experts. Pourtant, avec seulement 3,6 % de parts de marché contre 13,7 % pour Gemini, Claude peine à transformer l'essai technique en succès commercial.

Cette réalité illustre une vérité du secteur : l'excellence technique ne suffit plus. Les utilisateurs recherchent désormais une expérience intégrée, qui s'adapte à leurs habitudes plutôt que de les bousculer. Google l'a compris et en tire profit.