Si vous êtes étudiant, vous devriez jeter un œil à cette offre de Google. Elle va vous permettre de bénéficier du meilleur de Google dans l'IA, sans débourser un centime.
Ils sont aujourd'hui nombreux à proposer leurs outils d'intelligence artificielle afin de générer du texte, des images ou même des vidéos. Mais pour ceux qui souhaitent accéder au meilleur des outils à disposition, il faut généralement payer un abonnement, plus ou moins coûteux. Sauf que, aujourd'hui, il ne sera pas nécessaire de passer par cette étape si vous êtes étudiant !
Une offre gratuite de 12 mois pour l'abonnement AI Pro destinée aux étudiants
C'est Noël avant l'heure ! Car si vous êtes étudiant, Google annonce une nouvelle offre spéciale assez exceptionnelle. Vous allez en effet pouvoir bénéficier de l'abonnement Gemini AI Pro gratuitement durant 12 mois.
Celui-ci, proposé dans le cadre d'une offre (gratuite) de stockage Google One de 2 To, vous ouvrira l'accès au « modèle le plus performant, 2.5 Pro, à Deep Research sur 2.5 Pro et à la génération de vidéos avec un accès limité à Veo 3 Fast ». Cet abonnement vous permet aussi de bénéficier de Gemini dans Gmail ou Docs, ainsi qu'à l'application de recherche et de prise de notes NotebookLM.
Une offre valable jusqu'au 9 décembre prochain
Pour pouvoir y souscrire, il vous suffira de vous rendre sur la page dédiée de Google One, pour ensuite vérifier votre statut d'étudiant en renseignant un certain nombre d'informations, et possiblement en produisant un document. Derrière, il vous faudra seulement intégrer vos informations bancaires, et vous pourrez très vite bénéficier de l'abonnement.
Attention, on vous rappelle qu'il s'agit de 12 mois gratuits. Si, au terme de cette durée, vous oubliez que l'essai gratuit s'éteint, il vous sera facturé 21,99 euros par mois. À noter aussi pour ceux qui souhaiteraient réfléchir que l'offre a une durée de vie limitée, puisqu'elle s'achève le 9 décembre prochain.