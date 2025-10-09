C'est Noël avant l'heure ! Car si vous êtes étudiant, Google annonce une nouvelle offre spéciale assez exceptionnelle. Vous allez en effet pouvoir bénéficier de l'abonnement Gemini AI Pro gratuitement durant 12 mois.

Celui-ci, proposé dans le cadre d'une offre (gratuite) de stockage Google One de 2 To, vous ouvrira l'accès au « modèle le plus performant, 2.5 Pro, à Deep Research sur 2.5 Pro et à la génération de vidéos avec un accès limité à Veo 3 Fast ». Cet abonnement vous permet aussi de bénéficier de Gemini dans Gmail ou Docs, ainsi qu'à l'application de recherche et de prise de notes NotebookLM.