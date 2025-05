À l’origine, Google One se présentait comme une simple extension de stockage pour les utilisateurs de l’écosystème Google. L’offre permettait d’augmenter la capacité partagée entre Gmail, Drive et Photos, avec des forfaits allant de 100 Go à 30 To. Google proposait aussi de partager l’abonnement avec cinq membres de la famille pour leur compte respectif. Si cette dimension est toujours présente, la plateforme s’est progressivement dotée de fonctionnalités supplémentaires, notamment des outils de sauvegarde automatique pour Android et iOS ou encore un support technique dédié.

Depuis 2024, Google One a franchi un cap avec l’introduction d’une formule premium à 21,99 euros par mois, intégrant des outils d’intelligence artificielle de l'entreprise. Les abonnés peuvent accéder à Gemini Advanced et aux modèles d'IA les plus performants de l'entreprise. En parallèle, les outils d'intelligence artificielle de Gemini profitent d'une intégration plus poussée dans les services de Google. L'abonnement inclut également un accès sans restriction à NotebookLM l'outil de prise de notes et de recherche boosté à l'IA de Google.

Pari réussi pour Google puisque, selon la vice-présidente du service, Shimrit Ben-Yair, ces nouveautés ont attiré plusieurs millions de nouveaux utilisateurs. Pour la firme de Mountain View, il s'agit bien évidemment de diversifier ses revenus, alors que la publicité représentait encore plus de 75% du chiffre d’affaires d’Alphabet en 2024.