Parce que la technologie bute sur un os de taille. L'humain ne se réduit pas à de la logique pure. « L'IA peut renforcer la qualité de la décision, elle ne saurait remplacer entièrement la dimension humaine », nuance Delaware. Jugement éthique, intuition forgée par l'expérience et empathie dans les situations complexes sont autant d'éléments qui échappent aux algorithmes. Dans les structures de gouvernance, elle automatise l'administratif et améliore la transparence, mais la responsabilité finale reste humaine.