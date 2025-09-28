Selon Sam Altman, il ne faut pas confondre emploi et tâches. Beaucoup de métiers continueront d’exister, mais une part lourde des actions qui les composent changera. L’intelligence artificielle accomplira aisément certaines tâches avant difficiles, laissant aux humains le soin d’apporter créativité et jugement. Voilà qui rejoint la récente enquête selon laquelle 89% des dirigeants pensent que l’IA servirait à seconder les salariés, éventuellement, automatiser les tâches ingrates.

Le P-DG d'OpenAI va plus loin et précise que « l'IA fera certaines choses mieux et plus vite, mais les humains garderont leur rôle pour tout ce qui demande de la compréhension fine ou de l’innovation ». Cela signifie que des activités répétitives ou analytiques deviendront automatisées tandis que les travailleurs se concentreront sur d’autres aspects.

En pratique, les modèles d’IA seront utilisés pour alléger la charge, redéfinissant ce que signifie exercer un métier. Sam Altman imagine « une économie où une part importante des tâches sera réalisée par des machines ». En d’autres termes, il s’agit de partager la charge là où la technologie complète le savoir-faire humain.

Cette anticipation va dans le sens des études économiques qui évaluent qu’environ 40 % à 45 % des tâches pourraient être prises en charge par l’intelligence artificielle d'ici à 2035.