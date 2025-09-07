Les logiciels d’IA avaient remplacé certains freelances dans la rédaction, l’illustration et le codage. Rapidement, les limites de ces outils sont apparues, et les entreprises ont dû rappeler des travailleurs indépendants pour corriger textes, images et applications.
- Les entreprises ont d'abord remplacé des freelances par des logiciels d'IA, espérant réduire coûts et délais.
- Rapidement, elles ont réalisé que l'IA produisait des contenus de mauvaise qualité nécessitant des corrections humaines.
- Aujourd'hui, la demande pour des freelances qualifiés augmente, car l'IA ne peut pas remplacer complètement les compétences humaines.
Depuis quelques années, les logiciels dopés à l'IA avaient remplacé certains freelances dans la rédaction, le design et le codage. Les entreprises pensaient économiser sur les salaires et accélérer la production de contenus. Rapidement, elles ont constaté que ces outils généraient des textes répétitifs, des images imprécises et des codes défectueux. Des graphistes comme Lisa Carstens ou des développeurs comme Harsh Kumar ont été rappelés pour corriger les erreurs et finaliser les projets.
Les missions consistaient à rendre les articles lisibles, les logos exploitables et les applications stables. Même si ces interventions ne correspondaient pas toujours aux tarifs habituels, elles ont permis aux freelances de retrouver des clients et d’assurer un revenu. En parallèle, les plateformes indépendantes comme Upwork, Fiverr et Freelancer ont constaté une hausse de la demande concernant des tâches complexes pour lesquelles la présence humaine restait indispensable.
Tout semblait parfait pour l’IA, qui a remplacé les humains
Au début, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes où la rentabilité primait sur la qualité et les compétences humaines. Les logiciels d’IA produisaient textes, images et code en quelques secondes. Les entreprises pensaient réduire leurs coûts et diminuer le recours aux freelances. Pourtant, rapidement, ona commencé à toucher certaines limites. Les textes manquaient de détails et répétaient les mêmes formules. Les images comportaient des erreurs de proportions et les logos devenaient illisibles dès qu’on les agrandissait. Les codes généraient des bogues qui rendaient certaines applications instables et difficiles à déployer. Nos confrères de la NBC ont recueilli les témoignages de trois freelances, rappelés après avoir été remerciés par leurs clients qui avaient cédé aux sirènes de l'IA.
Lisa Carstens, graphiste indépendante basée en Espagne, recevait des fichiers que les clients jugeaient inachevés. Elle devait parfois redessiner entièrement un logo tout en conservant l’idée originale. « Il y a des gens qui savent que l’IA n’est pas parfaite, et d’autres viennent vous voir, en colère, parce qu’ils n’y sont pas parvenus eux-mêmes », explique-t-elle. Chaque retouche demandait du temps et de l’attention, souvent plus que si elle avait créé le design elle-même.
Harsh Kumar, développeur web et d’applications en Inde, travaillait sur des chatbots et des systèmes de recommandation. Les outils automatiques créaient des erreurs graves et exposaient parfois des informations sensibles. Kumar a corrigé les problèmes, sécurisé les applications et amélioré le code pour le rendre fonctionnel. Sans son intervention, de nombreux projets seraient restés incomplets ou risqués pour les clients.
Les freelances reprennent du service pour réparer l’IA
Au fil des mois, de nombreux freelances ont constaté un retournement inattendu. Ceux qui avaient vu leurs missions disparaître au profit des logiciels d’IA se sont à nouveau retrouvés à nouveau sollicités. Les entreprises ont réalisé que la technologie ne suffisait pas pour produire un résultat final satisfaisant. Des rédacteurs se sont remis à réécrire des textes générés par l’IA, les illustrateurs à retoucher des images et des développeurs à corriger des applications instables.
Kiesha Richardson, rédactrice indépendante, a accepté des missions qu’elle aurait refusées auparavant. « J’ai des collègues qui refusent catégoriquement de travailler avec l’IA. Mais moi, je me dis : "J’ai besoin d’argent. Je prends le contrat" ». Pour elle, la moitié des commandes provenaient de clients demandant de peaufiner ou de réécrire des articles que l’IA avait produits et qui « n’avaient absolument pas l’air humains ». Chaque texte exigeait non seulement des corrections de style et de vocabulaire, mais également des recherches supplémentaires pour compléter les informations insuffisamment détaillées.
Dans le milieu artistique, même scénario de retournement. Todd Van Linda, illustrateur et dessinateur de bandes dessinées en Floride, a reçu des demandes similaires. Les clients voulaient qu’il corrige les images générées par l’IA ou qu’il crée des illustrations conformes à leur vision. « Je peux regarder un texte et savoir qu’il a été généré par l’IA, mais aussi quel descripteur a été utilisé », explique-t-il. Certains auteurs indépendants refusaient tout contact avec l’IA, considérant le rendu trop stéréotypé. Todd Van Linda a choisi de se concentrer sur les projets originaux plutôt que sur la simple correction, car « corriger ces images demandait plus de travail que de repartir de zéro et de faire les choses correctement ».
Même dans le codage, les clients ont compris que payer un développeur humain pouvait éviter des maux de tête. Harsh Kumar raconte que ses clients avaient investi dans des outils de « vibe coding » qui avaient échoué à produire un code fiable. Il a dû reconstruire des chatbots et des systèmes de recommandation qui plantaient ou divulguaient des données sensibles. « L’IA peut accroître la productivité, mais elle ne peut pas remplacer totalement l’humain », affirme-t-il avant d'ajouter qu'« au final, ce sont les humains qui ont développé l’IA ».
Les plateformes confirment la tendance de la demande pour le travail humain. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs livré des chiffres précis sur ce grand retour de l'homme au secours de la machine. Upwork a noté une progression constante des missions complexes. Selon Fiverr, on observe une hausse de 250 % pour la conception web et l’illustration. Freelancer a signalé un intérêt marqué pour la rédaction de contenu engageant et les tâches créatives plus spécialisées. Un sursaut qui montre heureusement, que, même après l’automatisation, la demande pour des compétences humaines n’a pas diminué et que les freelances capables de travailler aux côtés de l’IA continuent de trouver des opportunités.