Le simple chatbot qui se contente de répondre vaguement aux questions pourrait prendre un sacré coup de vieux. Seller Assistant devient un véritable partenaire commercial autonome grâce à sa nouvelle version. Elle intègre l'IA agentique qui, rappelons-le, est une technologie qui dépasse la simple conversation et permet à l'assistant de réfléchir, planifier et agir concrètement. Contrairement à un chatbot classique qui se contente de répondre, l'IA proposée par Amazon peut désormais analyser une situation complexe, élaborer une stratégie et la mettre en œuvre avec l'accord du vendeur.