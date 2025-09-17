Amazon annonce, mercredi après-midi, le déploie d'une IA agentique dans son logiciel tout-en-un Seller Assistant, qui va aider les vendeurs du e-commerçant à automatiser certaines tâches.
L'intelligence artificielle continue de gagner du terrain chez Amazon. Le géant de la vente en ligne vient tout juste d'annoncer, ce mercredi 17 septembre, le déploiement d'une version très évoluée de son Seller Assistant, l'extension utilisée par les vendeurs du e-commerçant qui veulent avoir des informations sur les marges, risques, restrictions et potentiel de chaque produit qu'ils mettent en vente. En adossant une IA agentique au Seller Assistant, Amazon permet à ce dernier de raisonner et d'agir de manière autonome, ce qui pourrait changer la vie des vendeurs partenaires.
L'IA agentique débarque chez les vendeurs Amazon
Le simple chatbot qui se contente de répondre vaguement aux questions pourrait prendre un sacré coup de vieux. Seller Assistant devient un véritable partenaire commercial autonome grâce à sa nouvelle version. Elle intègre l'IA agentique qui, rappelons-le, est une technologie qui dépasse la simple conversation et permet à l'assistant de réfléchir, planifier et agir concrètement. Contrairement à un chatbot classique qui se contente de répondre, l'IA proposée par Amazon peut désormais analyser une situation complexe, élaborer une stratégie et la mettre en œuvre avec l'accord du vendeur.
L'outil s'appuie sur le couteau suisse de l'IA Amazon Bedrock et combine les modèles Nova d'Amazon avec le célèbre Claude d'Anthropic. Son architecture technologique lui permet de traiter des volumes de données complexes et d'anticiper les besoins spécifiques des vendeurs. La plateforme se base sur près de 25 ans d'expertise accumulée dans l'accompagnement des entrepreneurs, une connaissance précieuse en intelligence artificielle opérationnelle et performante.
Alfred Mai, fondateur et PDG de l'éditeur indépendant français ASM Games, reconnaît « utiliser Seller Assistant presque tous les jours maintenant. » Le dirigeant indique que l'outil est devenu une sorte de consultant personnel. « Il arrive même à comprendre des concepts comme celui de la vélocité des ventes. » On comprend que nous assistons ici au passage d'un simple outil de support à un véritable partenaire commercial intelligent.
Des fonctionnalités qui changent la donne, notamment sur la gestion des stocks et la publicité
L'optimisation des stocks bénéficie aussi de la technologie prédictive. L'assistant surveille en permanence les rotations de produits et identifie automatiquement les articles susceptibles de générer des coûts de stockage excessifs. Son approche est pragmatique, puisqu'il propose des stratégies tarifaires, suggère les retraits nécessaires et planifie même les réapprovisionnements, en croisant les données historiques et tendances actuelles. Tout cela permet aux entrepreneurs d'anticiper les pics de demande saisonniers sans subir les aléas financiers traditionnels.
La surveillance des comptes devient proactive grâce à un système d'alerte sophistiqué. Dans le détail, l'outil scrute en continu les indicateurs de performance et détecte les signaux faibles avant qu'ils ne dégénèrent en sanctions. Qu'il s'agisse d'une conformité réglementaire défaillante, d'un service client en berne ou de descriptions produits ambiguës, rien n'échappe à son analyse. Plus fort encore, il ne se contente pas de diagnostiquer, mais propose des solutions concrètes et peut directement les appliquer, sur autorisation du vendeur évidemment.
Autre innovation, le générateur d'Amazon, Creative Studio, transforme la création publicitaire grâce à l'intelligence artificielle générative. Les vendeurs peuvent mettre au point des campagnes de niveau professionnel en utilisant simplement des instructions en français courant, et ainsi raccourcir les délais de production. Un fabricant de mangeoires connectées pour oiseaux, par exemple, a développé une publicité pour la fête des pères et obtenu des performances exceptionnelles avec 338% d'augmentation du taux de clics, 89% de nouveaux clients et 121% de retour sur investissement, grâce à l'outil.
Amazon prépare le déploiement mondial de cette révolution
Les premiers résultats concrets font état d'une efficacité opérationnelle très encourageante sur le terrain. Les vendeurs gagnent un temps considérable sur les tâches administratives chronophages et peuvent enfin se concentrer pleinement sur l'innovation produit et le développement commercial. L'automatisation intelligente des processus complexes libère définitivement l'entrepreneur de la gestion opérationnelle quotidienne fastidieuse, qui peut travailler sur le long terme.
Le rôle du vendeur sur Amazon est quasiment redéfini. Car plutôt que de subir de façon passive la complexité de la plateforme e-commerce, les entrepreneurs disposent désormais d'un assistant intelligent capable de naviguer dans cet écosystème justement complexe. L'IA agentique devient un véritable levier de compétitivité stratégique, précieux pour les petites entreprises qui n'ont pas les ressources d'une équipe technique dédiée.
Pour le moment, et c'est la mauvaise nouvelle du jour, Seller Assistant n'est disponible qu'aux États-Unis exclusivement. Mais bonne nouvelle, Amazon prévoit de le déployer dans le reste du monde dans les prochains mois. Qui sait, peut-être que ce super-assistant du vendeur Amazon bousculera les codes de l'e-commerce mondial, où l'intelligence artificielle avancée devient progressivement le partenaire indispensable de chaque entrepreneur présent en ligne.