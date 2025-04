Pour rappel, le géant de l'e-commerce a présenté ses modèles de fondation Nova en décembre dernier. Intégrés à Bedrock, ils permettent de « générer du texte à partir de différentes modalités et sont incroyablement rapides, performants et rentables », assure-t-il. Deux autres itérations sont en mesure, quant à elles, de générer des images et des vidéos.