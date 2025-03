Plus exactement, toujours selon la même source, l'IA déployée sera à « raisonnement hybride ». Cela signifie que l'IA pourra produire à la fois des réponses rapides et une réflexion plus complexe. Cette initiative montre qu'Amazon souhaite à l'avenir miser plus sur ses propres produits qu'elle ne le faisait auparavant. L'entreprise américaine propose notamment aujourd'hui Bedrock, sorte de guichet unique pour les différents modèles d'IA.

Pour rappel, Amazon a des liens très forts avec Anthropic (Claude). En 2023, le géant de l'e-commerce avait investi une enveloppe de 4 milliards d'euros dans la start-up, un investissement qui a été renouvelé à la fin de l'année dernière. Et en février dernier, Anthropic sortait son dernier modèle, Claude 3.7, qui marquait l'arrivée d'un agent IA dédié à la génération de code.