Malgré l'attrait de cette fonctionnalité, elle comporte certaines limitations. Les acheteurs doivent accepter de payer jusqu'à 10 dollars, (soit un peu plus de 9 euros) de plus que le montant estimé initialement. « Lorsque vous demandez à Amazon d'effectuer l'achat en votre nom, Amazon fournit une estimation du montant total, et vous acceptez de payer jusqu'à 10 $ de plus que ce montant. Seule la marque vous facturera, qui calculera le montant total final », précise Amazon sur son site.

La porte-parole d'Amazon, Lara Hendrickson, a confirmé à The Verge que l'entreprise ne prélève aucune commission sur les achats effectués via cette fonctionnalité. « Pour l'instant, il s'agit d'une expérience, et nous essayons d'aider les clients à trouver davantage de produits. Une fois qu'ils ont trouvé le produit qui leur convient, nous essayons de les aider à effectuer des achats plus facilement », a-t-elle déclaré.

D'autres restrictions s'appliquent : impossibilité d'utiliser des codes promotionnels, achat limité à un seul article à la fois, et non-application des politiques de retour et de remboursement d'Amazon. Les marques peuvent également choisir de ne pas participer à ce programme.

Amazon élargit progressivement son offre, qui comprend déjà « des centaines de millions de produits, dont 300 millions d'articles disponibles avec une livraison Prime rapide et gratuite dans plus de 35 catégories ». L'entreprise prévoit d'étendre cette fonctionnalité à davantage d'utilisateurs et d'intégrer plus de magasins partenaires selon les retours des premiers tests. Le géant des GAFAM voit de plus en plus grand.