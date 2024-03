Préparez-vous à voir encore plus de fiches produits rédigées par des IA sur Amazon

Aux États-Unis, le géant du e-commerce a en effet inauguré une nouvelle fonctionnalité permettant d’importer sur sa plateforme et en trois clics un produit vendu autre part sur le web. En collant simplement l’URL d’un produit vendu sur son propre site marchand, il devient possible de créer une page complète sur Amazon avec photos, descriptions et caractéristiques techniques récupérées par l’IA maison et formatées au poil pour « créer des listings attrayants et de qualité pour la boutique Amazon ».