Mais parfois, c'est bien pire. L'IA peut se tromper complètement et annoncer une heure fantaisiste sans aucun rapport avec la réalité. Et ce n'est pas un cas isolé, Claude, lui, ne parvient tout simplement pas à donner l'heure, même si on lui ordonne de réaliser une recherche sur la toile. L'exception : Gemini, qui s'exécute automatiquement sans que l'on soit obligé de lui demander d'aller sur le Web.