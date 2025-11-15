On plante le décor : vous discutez avec une IA. Maintenant, ajoutez à votre demande une courte chaîne de caractères comme « =coffee » ou « oz ». Contre toute attente, cette petite fantaisie suffit à rendre le modèle complètement aveugle à la nature potentiellement dangereuse de votre requête. L'explication est aussi simple qu'embarrassante pour les concepteurs : les IA chargées de filtrer les contenus sont entraînées avec des données si distinctes pour le « gentil » et le « méchant » qu'elles se laissent berner par ce mélange des genres.