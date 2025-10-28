Cet isolement, c'est justement ce qui inquiète les spécialistes, qui voient émerger de nouveaux troubles mentaux liés à l'intelligence artificielle. Le robot, par sa nature, ne contredit jamais. Il crée une « chambre d'écho » parfaite où les pensées négatives et les croyances les plus folles sont validées et amplifiées. Certains utilisateurs finissent par croire qu'ils peuvent plier le temps, d'autres qu'ils ont réécrit les lois de la physique, simplement parce que l'IA les a flattés.

Dans un élan de contradiction presque comique, c'est dans ce contexte qu'OpenAI s'apprête à tenir sa promesse d'autoriser les conversations érotiques sur sa plateforme. L'entreprise assure que ses nouveaux outils de sécurité le permettent. On a envie de la croire sur parole, mais le doute persiste.

Les rustines logicielles et les promesses suffiront-elles à endiguer la vague de détresse psychologique qui déferle sur son service ? Ou ne sont-elles qu'un contre-feu habile pour calmer les ardeurs des régulateurs ? Une chose est sûre, en se positionnant comme un confident universel, ChatGPT a ouvert une boîte de Pandore que personne ne sait vraiment comment refermer.