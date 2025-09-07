Il aura suffit d'une vague de critiques d'utilisateurs pour secouer le coco d'Open AI. GPT-5 semblait trop froid, trop distant. La firme de Sam Altman avait pourtant cru bien faire en réduisant la « flagornerie », cette tendance des modèles d'IA à valider aveuglément toutes les opinions des utilisateurs. Mais rien n'y a fait les gens voulaient retrouver la chaleur de leurs échanges avec ChatGPT.

L'entreprise s'est alors rendu compte que bricoler la personnalité après coup ne suffisait plus. Mark Chen, directeur de la recherche, a pris une décision radicale en août : fusionner l'équipe Model Behavior avec l'équipe Post Training. Les 14 chercheurs qui peaufinaient le comportement de ChatGPT allaient désormais travailler main dans la main avec ceux qui développent les modèles.