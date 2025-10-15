"Nous avons rendu ChatGPT assez restrictif afin d’être prudents face aux questions de santé mentale. Nous savons que cela l’a rendu moins utile et moins agréable pour de nombreux utilisateurs qui n’avaient pas de problèmes de santé mentale, mais compte tenu de la gravité du sujet, il nous importait de bien faire les choses.

Maintenant que nous avons pu atténuer les problèmes graves liés à la santé mentale et que nous disposons de nouveaux outils, nous allons pouvoir relâcher en toute sécurité les restrictions dans la plupart des cas.

Dans quelques semaines, nous prévoyons de publier une nouvelle version de ChatGPT qui permettra d’adopter une personnalité plus proche de ce que les gens appréciaient avec 4o (nous espérons qu’elle sera meilleure).

Si vous voulez que votre ChatGPT réponde d’une manière très humaine, utilise beaucoup d’émojis ou agisse comme un ami, ChatGPT devrait le faire (mais seulement si vous le souhaitez, pas parce que nous cherchons à maximiser l’usage).