Parmi les principaux changements, ChatGPT n’engagera plus de discussions à caractère sexuel avec des utilisateurs identifiés comme mineurs. Les conversations flirt ou suggestives seront bloquées de manière automatique. De plus, des garde-fous renforcés sont mis en place autour des thématiques liées au suicide. Si un adolescent sollicite le chatbot pour évoquer des scénarios d’autodestruction, la plateforme tentera d’alerter les parents, voire de prévenir les autorités locales en cas de danger immédiat.

Ces mesures répondent à des inquiétudes grandissantes concernant l’impact psychologique des intelligences artificielles conversationnelles. OpenAI souligne que la technologie est encore récente et qu’elle peut amplifier certaines vulnérabilités, notamment chez les plus jeunes. L’objectif est donc de réduire les risques de dérives tout en conservant une utilité pédagogique et sociale.

Le sujet dépasse d’ailleurs le seul cas d’OpenAI. Meta, un autre acteur important de l'intelligence artificielle aujourd'hui, a modifié ses conditions d'utilisation récemment.