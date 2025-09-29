De plus en plus d'utilisateurs, que ce soit sur X.com ou sur Reddit, dénoncent le fait que ChatGPT bascule automatiquement vers un autre modèle, plus prudent ou moins libre, sans qu’ils aient demandé quoi que ce soit. Une tendance d'autant plus problématique pour les abonnés payants, qui ont le sentiment d'être privés des meilleures fonctionnalités de la plateforme.