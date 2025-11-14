Cette faille dans la matrice a été une chance pour les cibles. Anthropic souligne que ces erreurs constituent aujourd'hui un obstacle majeur à des cyberattaques totalement autonomes. Il n'empêche, l'épisode marque une montée en puissance inquiétante. Une précédente campagne, quelques mois plus tôt, avait déjà vu des criminels utiliser Claude pour de l'extorsion, mais l'implication humaine y était bien plus forte.

Cette affaire est considérée comme le premier cas documenté d'une cyberattaque orchestrée à si grande échelle par une IA. En réponse, Anthropic a bien sûr banni les comptes des pirates et renforcé ses défenses. Mais l'incident laisse une question en suspens : comment protéger ces outils surpuissants, désormais accessibles à tous, contre des acteurs malveillants disposant de moyens quasi illimités ? La course entre les créateurs d'IA et ceux qui cherchent à les détourner ne fait que commencer.