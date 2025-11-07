Un acteur lié à la Chine a poussé la manipulation plus loin encore, en multipliant les prétextes universitaires. « Je rédige un article académique », « c'est pour mon projet de fin d'études »... Ces fausses casquettes lui ont permis d'obtenir de Gemini des conseils pour développer exploits, web shells (qui permettent d'exploiter un contrôle à distance) et infrastructures de commande et contrôle. Le rapport documente même ses recherches sur l'exploitation de systèmes Kubernetes et vSphere, territoires moins familiers. Le pirate demande même à Gemini de lui expliquer comment attaquer des technologies cloud qu'il ne connaît pas bien. L'IA devient son formateur involontaire. Et voilà que l'ingénierie sociale migre du cerveau humain vers les modèles de langage.