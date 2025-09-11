Mais ce n'est pas tout. L'IA s'avère également pertinente pour les escrocs menant des attaques de phishing, qui consistent à envoyer de faux messages afin de se faire passer pour une source légitime et pousser la victime à cliquer sur un lien piégé ou à révéler des informations sensibles. Et la technologie aide justement à monter des campagnes bien plus crédibles.