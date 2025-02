En 2025, l’intelligence artificielle générative marque un tournant dans le domaine de la cybersécurité. Alors que les ransomwares et autres cyberattaques deviennent de plus en plus sophistiquées, les utilisateurs de Mac, autrefois relativement épargnés, doivent se préparer à une montée en puissance de ces menaces. L’IA, au service des attaquants comme des défenseurs, devient à la fois une arme et un bouclier dans cette guerre numérique.