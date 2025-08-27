La cybersécurité pousse son curseur un peu plus loin encore, avec la découverte de PromptLock, un ransomware d'un genre nouveau qui exploite l'intelligence artificielle pour générer ses propres scripts malveillants. Les équipes d'ESET Research ont identifié ce malware sur VirusTotal le 25 août dernier, en expliquant comment les cybercriminels s'approprient désormais les outils d'IA pour se livrer à leurs malveillances. La trouvaille, même si elle reste expérimentale, préfigure une nouvelle ère où les attaques deviennent dynamiques et imprévisibles.