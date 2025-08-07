Le projet de Microsoft se donne pour mission de reproduire l'une des compétences les plus pointues de la cybersécurité : le reverse engineering. En confiant cette tâche à une IA, l'idée est de déconstruire et comprendre le fonctionnement des menaces à une vitesse et une échelle qu'aucun humain ne pourrait atteindre. Les premiers tests en laboratoire nourrissent cet optimisme : avec 98% de précision, l'agent se trompe rarement lorsqu'il sonne l'alarme et a même su bloquer seul une menace de type APT (Advanced Persistent Threat), une performance notable.

Pourtant, la réalité du terrain vient doucher les espoirs. Sorti de son environnement contrôlé et mis à l'épreuve face à des milliers de fichiers non identifiés, Project Ire s'effondre. Son filet ne capture qu'un quart des malwares (26%), laissant passer une majorité de dangers potentiels. Cet écart brutal entre la théorie et la pratique remet sévèrement en question la viabilité de l'IA comme unique rempart de défense. La machine est précise quand elle trouve, mais elle est encore trop souvent aveugle.