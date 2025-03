L’année dernière, Microsoft introduisait Security Copilot, une solution de sécurité générative basée sur l’IA qui permet d’augmenter l’efficacité et les capacités des défenseurs afin d’améliorer les résultats de sécurité. Aujourd’hui, l’entreprise va plus loin avec six agents autonomes capables de gérer des tâches à forte volumétrie.

Dès le mois prochain, ces agents seront disponibles en avant-première et seront en mesure de traiter des alertes de phishing, analyser les pertes de données, hiérarchiser les incidents critiques et surveiller les vulnérabilités potentielles. « Les six agents de Microsoft Security Copilot permettent aux équipes de gérer de manière autonome les tâches de sécurité et d’informatique à fort volume tout en s’intégrant parfaitement aux solutions de Microsoft Security », explique Vasu Jakkal, vice-présidente de Microsoft Security.