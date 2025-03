Les mises à jour de sécurité de mars 2025 devaient renforcer la stabilité de Windows 11 et Windows 10, mais elles ont surtout causé une disparition inattendue. Après l’installation des correctifs KB5053606, KB5053598 et KB5053602, Copilot s’est volatilisé des systèmes concernés. De là à penser que Redmond avait fini par entendre celles et ceux qui jugent son assistant intrusif, il n’y avait qu’un pas. Évidemment, sans grande surprise, il s’agissait d’un bug. Dommage.