Les mises à jour Windows sont généralement synonymes de corrections et d'améliorations pour l'expérience utilisateur. La dernière mise à jour de mars 2025 apporte cependant une surprise inattendue aux utilisateurs de Windows 10 et 11. L'assistant IA Copilot, que Microsoft a déployé avec insistance sur tous les PC, se retrouve désinstallé et supprimé de la barre des tâches sans intervention de l'utilisateur.