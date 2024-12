Mathieu_F

Mais mais mais … ce n’est pas ce que dis Microsoft dans l’article en Source !

Pour permettre le bon cloisonnement des information d’entreprise et aucun perméabilité avec le Copilot pour particuliers Microsoft donne plus de contrôle aux entreprises et vient même renforcer l’intégration de Microsoft 365 Copilot directement dans Outlook, Teams and co.

Il ne faut pas confondre Microsoft Copilot et Microsoft 365 Copilot.

Les modifications apportées par Microsoft donnent donc aux admins IT les outils pour s’assurer que les employés utilisent bien uniquement Microsoft 365 Copilot et pas son jumeau pour particuliers.