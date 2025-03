Laurent_Marandet

L’ipp est catastrophique pour les photocopieurs… le plug and play fonctionne quelques mois et un beau jour l’utilisateur ne peut plus imprimer, sans aucune raison apparente.

La solution est d’installer à la main le port d’impression (TCP 9100) et le pilote (pris sur le site du fabricant) et là, plus jamais de problème.