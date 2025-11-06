Plutôt que de créer des menaces inédites, les cybercriminels semblent surtout utiliser l’IA comme un assistant de luxe. Elle sert à automatiser des tâches fastidieuses comme la rédaction de courriels d’hameçonnage plus convaincants ou à déboguer du code malveillant, mais ne change pas fondamentalement la nature des attaques. En somme, l'IA est pour l'instant un amplificateur, pas un créateur.

Ce constat ramène un peu de raison dans un débat qui en manquait cruellement. La véritable menace ne vient pas de programmes fantasmés, mais bien des bonnes vieilles méthodes qui ont fait leurs preuves : l’exploitation de failles non corrigées et le vol d’identifiants restent les techniques de prédilection des pirates.

Si l’idée d’une IA maléfique et autonome est un excellent scénario de film, la réalité est plus prosaïque. L'heure n'est pas à la panique, mais à une vigilance pragmatique. Avant de craindre une intelligence artificielle hors de contrôle, peut-être faudrait-il simplement s'assurer que nos mots de passe ne sont pas « 123456 ».