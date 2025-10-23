Les Nord-Coréens s'y sont mis aussi avec leur technique ClickFix, dont vous avez déjà peut-être entendu parler. Imaginez recevoir une fausse offre d'emploi alléchante dans la crypto. Le recruteur vous fait passer un test technique sur une plateforme de visioconférence bidon. « Il vous dit que le micro ne marche pas, que sa webcam ne fonctionne pas et vous invite à copier-coller une commande dans votre terminal », décrit Mathieu. Vous exécutez, voilà votre machine infectée, et vous téléchargez sans vous en rendre compte un malware du groupe DeceptiveDevelopment, justement liée à la Corée du Nord.