Si vous en doutiez encore, c’est bien un écosystème devenu tentaculaire que décrit Microsoft dans son rapport, où le piratage s’industrialise à coups d’automatisation et d’outils en libre accès, jusqu’à devenir une activité de masse. Les « kits » de ransomware, les générateurs de phishing et les malwares prêts à l’emploi s’échangent comme des produits logiciels classiques, avec documentation, mises à jour et service après-vente.

Un modèle de cybercriminalité à la carte qui permet désormais à des acteurs peu expérimentés de lancer des attaques à grande échelle sans grandes compétences techniques, et que l’essor de l’intelligence artificielle ne fait d’ailleurs qu’amplifier. Les modèles génératifs permettent de rédiger des messages d’hameçonnage crédibles, de créer de faux sites ou de produire des deepfakes à la volée. L’IA sert aussi à détecter plus vite les vulnérabilités et à générer du code malveillant capable de s’adapter à son environnement, si bien que les attaques gagnent en volume comme en efficacité, touchant sans distinction grandes entreprises, PME, hôpitaux ou collectivités locales.

Chaque jour, Microsoft affirme ainsi bloquer environ 4,5 millions de nouveaux malwares, filtrer 5 milliards de mails piégés et analyser plus de 100 000 milliards de signaux pour détecter les anomalies. Une échelle de traitement qui donne la mesure du phénomène.

Mais derrière cette déferlante technologique se profile surtout un modèle structuré où la compromission est devenue un produit d’appel, la donnée un actif négociable : on vole, on revend, on chiffre, on menace, et si la victime refuse de payer, on met les données en vente. Les infostealers, désormais déployés dès les premières phases d’intrusion via malvertising, logiciels craqués ou techniques comme ClickFix, alimentent en continu ce cycle de revente, aspirant identifiants, cookies et tokens pour approvisionner les places de marché du dark web, où s’échangent les accès compromis comme des biens de consommation.