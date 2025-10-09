Annoncé le 3 septembre 2025 sur un forum de dark web, LockBit 5.0 marque le retour officiel du groupe après l’opération Cronos, qui avait conduit à la saisie de son infrastructure début 2024.

Cette nouvelle version s’accompagne d’un changement radical de posture, puisque le programme d’affiliation autorise désormais les attaques contre les infrastructures critiques, notamment les centrales nucléaires, thermiques ou hydroélectriques, autrefois considérés comme intouchables, tant qu’aucun accord n’a été trouvé avec le FBI. Un mépris assumé pour les règles tacites qui régissaient jusqu’ici le marché du ransomware et qui, d’après ReliaQuest, traduirait une volonté de revanche à l’égard des forces de l’ordre, mais également un repositionnement stratégique destiné à attirer de nouveaux affiliés, après une année marquée par la méfiance et la dispersion du réseau.

C’est aussi dans ce contexte que LockBit s’est ouvertement rapproché de Qilin et DragonForce, deux acteurs particulièrement actifs ces derniers mois. L’accord, officialisé peu après le retour de LockBit, vise à partager les infrastructures, les outils et les canaux d’extorsion afin d’accroître la portée et l’efficacité des attaques. Une alliance tout sauf négligeable, comparable à celle formée en 2020 entre LockBit et Maze, qui avait popularisé la double extorsion combinant chiffrement et vol de données.

Pour Qilin et DragonForce, cette coalition marque donc une occasion d’accéder à un réseau d’affiliés élargi et d’asseoir leur visibilité sur la scène cybercriminelle. Pour LockBit, elle témoigne surtout de la volonté de regagner une place centrale dans l’écosystème du ransomware, quitte à bouleverser les équilibres établis. Ensemble, ces trois groupes pourraient relancer une dynamique offensive à grande échelle, y compris dans des secteurs jusqu’ici jugés à faible risque.