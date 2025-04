Si LockBit et BlackCat ont été au moins en grande partie neutralisés, RansomHub émerge rapidement comme le nouveau leader des ransomwares, les rançongiciels. Une étude d'ESET Research révèle les connexions troublantes entre ce groupe et d'autres gangs majeurs, ainsi que l'efficacité redoutable de son outil EDRKillShifter, conçu pour neutraliser les protections de sécurité. L'analyse des chercheurs en cybersécurité met en évidence les liens entre RansomHub, Medusa, Play et BianLian, une collusion inquiétante au sein de l'écosystème criminel.