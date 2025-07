Quoi qu'il en soit, on retrouve derrière ces supposées cyberattaques l'un des groupes les plus redoutables du moment. Apparu en 2022, Qilin a fait évoluer ses techniques en migrant du langage Go vers Rust fin 2022, ce qui lui a permis de décupler son efficacité destructrice. Le bilan parle de lui-même, avec plus de 310 victimes revendiquées rien que depuis janvier 2025.