Et ils ont déjà fait de nombreux dégâts en piratant, entre autres, Microsoft, NVIDIA ou encore Electronic Arts. Mais c'est surtout l’attaque spectaculaire contre MGM Resorts à Las Vegas en 2023 qui a marqué les esprits. En ciblant un simple employé via des données glanées en ligne, ils ont paralysé des casinos, bloqué des ascenseurs et désactivé des milliers de machines à sous. Un collectif qui fascine autant qu'il inquiète, jusqu'à mobiliser les plus prestigieuses agences de renseignement américaines.