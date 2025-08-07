Zastava

Bonjour,

Soit Google est féminin, soit il est masculin, grammaticalement.

Surtout dans la même phrase.

" Google a confirmé avoir été ciblé par le groupe de hackers ShinyHunters, contre qui elle venait juste de mettre en garde les entreprises et internautes "

Si c’est féminin comme dans la fin de la phrase alors il faut un E à ciblé(E).