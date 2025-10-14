Depuis 2023, BreachForums rejoue le même scénario. Né en 2022 des cendres de RaidForums, le site a déjà connu cinq fermetures en un peu plus de deux ans, entre saisies du FBI, arrestations d’administrateurs et soupçons d’infiltration. Après une première disparition en 2023, suivie d’un retour sous la houlette du groupe ShinyHunters, il a de nouveau été saisi en mai 2024, l’agence américaine le décrivant alors comme un marché à ciel ouvert où s’échangeaient identifiants volés, bases de données piratées et outils de hacking.

Moins d’un an plus tard, le forum a refait surface au printemps 2025 avant d’être à nouveau fermé dans un climat de trahison interne. Un administrateur avait alors tenté de revendre la base de données complète du site pour 2 000 dollars, exposant les identités et adresses IP de milliers de membres. Un épisode qui a durablement fragilisé la confiance au sein de la communauté, au point que beaucoup y ont vu la fin d’un modèle.

Contre toute attente, BreachForums.hn a pourtant rouvert cet été, porté par le collectif ShinyHunters. Mais la renaissance a été de courte durée. En octobre, le domaine a été converti en portail d’extorsion par une alliance inédite, les Scattered Lapsus$ Hunters, qui réunit des membres de ShinyHunters, Scattered Spider et Lapsus$, dans le but d’exploiter les attaques contre Salesforce et d’autres grandes entreprises pour exiger des rançons avant de publier les données clients volées.

Avant même la première fuite, le FBI et les autorités françaises ont pris le contrôle du site sur le clearweb, redirigeant ses serveurs vers l’infrastructure gouvernementale américaine. Selon les pirates, les enquêteurs ont également saisi les sauvegardes et les bases d’escrow, ces dépôts intermédiaires utilisés pour sécuriser les transactions entre vendeurs et acheteurs, ainsi que le back-end du site, compromettant tous les historiques du forum. Le site .onion a aussi brièvement disparu avant de réapparaître, signe que les opérateurs disposent encore de relais sur le dark web.