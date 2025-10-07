Pour rappel, la semaine dernière, Crimson Collective avait revendiqué le vol de près de 570 Go de données issues d’environ 28 000 dépôts GitLab internes, dont plusieurs centaines de Customer Engagement Reports (CER). Ces documents, produits lors de missions de conseil, peuvent contenir des informations techniques extrêmement sensibles sur les environnements et l’architecture informatique des clients, au point que leur divulgation pourrait offrir à des attaquants un plan détaillé pour cibler des systèmes critiques. Red Hat avait alors confirmé l’intrusion, isolé l’instance compromise et assuré que ses produits ainsi que sa chaîne d’approvisionnement logicielle n’étaient pas affectés.

De son côté, Crimson Collective avait quand même tenté, sans succès, d’extorquer l’éditeur open source. Manifestement las de ses échecs, le groupe a fini par enclencher la seconde, et la situation vient officiellement de basculer dans une phase plus agressive. Sur leur groupe Telegram, les pirates ont en effet annoncé s’allier aux Scattered Lapsus$ Hunters et s’appuyer sur l’infrastructure d’extorsion de ShinyHunters, qui héberge les premières fuites et menace de publier l’intégralité des données volées si Red Hat refuse de négocier avant le 10 octobre.

D’après Bleeping Computer, des échantillons de CER ont déjà été mis en ligne, dont des informations sur des clients majeurs tels que Walmart, HSBC, Bank of Canada, Atos Group, American Express, le Department of Defence ou encore SFR. Contacté par BleepingComputer, Red Hat n’a pas encore commenté cette nouvelle étape.