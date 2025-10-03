Les CER n’ont pas vocation à contenir des données personnelles, mais ils peuvent renfermer bien pire du point de vue technique, comme des clés d’API, des jetons d’accès, des configurations internes ou des chemins vers des ressources critiques. Si ces éléments ne sont pas rapidement révoqués ou modifiés, ils peuvent servir de point d’entrée à des intrusions ciblées, voire faciliter un mouvement latéral une fois un premier accès obtenu.

Red Hat n’a pas publié la liste complète des clients concernés et les pirates n’ont rendu publics que des exemples essentiellement américains. L’éditeur a précisé avoir contacté directement les entreprises et administrations affectées, sans exclure que d’autres régions du monde aient pu être touchées. Les organisations françaises qui ont fait appel à Red Hat Consulting pourraient donc être touchées et ont intérêt à vérifier si des clés ou identifiants issus de leurs projets ont pu être exposés.

L’incident met aussi en lumière la fragilité des instances GitLab autogérées, omniprésentes dans les grandes organisations pour héberger du code interne. Contrairement à la plateforme GitLab.com, leur sécurité dépend entièrement des équipes qui les exploitent et de la rigueur de leurs mises à jour. Dans ce cas précis, Red Hat s’est retrouvé touché par un composant qu’il gère lui-même, sans que GitLab soit directement compromis.

Par conséquent, pour les entreprises citées par les attaquants et celles qui soupçonnent être concernées, l’heure est désormais à l’audit : rotation des clés d’accès, vérification des configurations internes et durcissement des contrôles. Red Hat assure que ses produits et mises à jour officielles ne sont pas concernés, mais les environnements techniques décrits dans ces rapports pourraient devenir des cibles si les informations exfiltrées se révèlent authentiques.