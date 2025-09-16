À l’origine de cette intrusion, on retrouve les Scattered Lapsus$ Hunters, un groupe de hackers tout neuf à la réputation déjà bien établie. Derrière ce nom, on retrouverait a priori les membres de ShinyHunters, associé au piratage des 560 millions de comptes Ticketmaster, de Scattered Spider, impliqués dans l’attaque contre Snowflake, leur fusion avec ShinyHunters ayant été signalée début 2025 par DataBreaches.net, et enfin de Lapsus$, soupçonné d’être à l’origine de plusieurs campagnes très médiatisées mêlant fuites internes, extorsion et ransomware, dont celle ayant visé Engie l’an dernier.