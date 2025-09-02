Sauf qu’ici, le CAPTCHA classique avait été remplacé par un champ à compléter avec une adresse mail valide. En confirmant l’opération, la victime initiait alors un vrai flux d’authentification Microsoft – un mécanisme prévu pour connecter un appareil distant via Entra ID, sans saisie de mot de passe. Or, dans ce cas précis, la demande ne concernait pas son propre appareil… mais celui de l’attaquant. Et voilà comment, en suivant une procédure a priori familière, la victime autorisait l’accès à son compte depuis une machine distante sans s’en apercevoir.