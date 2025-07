Les campagnes observées par Proofpoint nous montrent le côté méthodique des pirates. Plus de 50 applications malveillantes ont été identifiées. Elles sont diffusées à l'aide d'e-mails provenant de comptes déjà piratés. Parmi les secteurs visés, on peut évoquer ceux issus de l'aérospatiale et de la défense, qui font notamment l'objet de campagnes ciblées avec des fausses demandes de devis particulièrement crédibles.