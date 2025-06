L'ampleur des dégâts occasionnés par la plateforme que constituait BreachForums était considérable. Boulanger, Cultura, Truffaut, Le Point, Mediboard, Le Slip Français et évidemment Free… on ne compte plus le nombre d'entités hexagonales victimes de ces fuites retentissantes sur Breach. Chaque base de données compromise représentait des millions d'informations personnelles revendues au plus offrant sur cette place de marché clandestine.