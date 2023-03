Il tenait le plus puissant forum de ventes de données : "Pompompurin" a été arrêté !

En l'espace d'un an, BreachForums est devenu le carrefour des échanges d'informations volées, en publiant des centaines de bases de données dérobées, appartenant à près d'un millier de sites et entreprises. On y retrouve, comme souvent, des noms, des mots de passe, des adresses e-mails ou postales, des informations personnelles toutes en vente et qui permettent à leurs acheteurs de mener des attaques du type phishing.