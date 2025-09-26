Selon la BBC, le groupe Radiant a déjà diffusé sur le dark web un échantillon de données comprenant les profils complets de dix enfants, avec leurs photos et adresses, pour prouver qu’il détient bien les informations volées. Contactés par le média britannique, les hackers, qui se présentent comme des « pentesteurs », ont tenté de se justifier en expliquant qu’ils ne réclamaient « pas une somme énorme », estimant « mériter une compensation pour [leur] test d’intrusion », tout en reconnaissant que l’opération était avant tout motivée par l’argent.

La société Kido, qui gère dix-huit crèches à Londres et dans sa périphérie ainsi que plusieurs établissements aux États-Unis et en Inde, n’a pour l’heure publié aucune déclaration officielle. Selon la BBC, l’entreprise a demandé aux familles de ne pas s’exprimer publiquement, mais certaines ont toutefois choisi de témoigner. L’une d’elles raconte avoir reçu un message rédigé dans un anglais impeccable, détaillant les informations volées sur son enfant. D’autres s’alarment de la sensibilité des données compromises, notamment les notes internes liées à la sécurité et à la prise en charge des enfants.

Les spécialistes en cybersécurité parlent d’un niveau de cynisme rarement atteint. Graeme Stewart, de Check Point, juge l’attaque « indéfendable » et « épouvantable ». Le National Cyber Security Centre évoque un acte « profondément alarmant », qui franchit un cap dans les méthodes de cyber-extorsion. La police métropolitaine de Londres a ouvert une enquête et le régulateur britannique de la protection des données, l’Information Commissioner’s Office (ICO), a été saisi de l’affaire.