Les écoles ont plusieurs options pour remplacer l’affichage extérieur. La CNIL recommande d’envoyer les informations par mail ou courrier, ou de les publier sur une plateforme sécurisée comme l’Espace numérique de travail. Les listes peuvent aussi être affichées à l’intérieur de l’établissement, accessibles uniquement aux parents et aux élèves concernés.

Dans certains cas, un affichage extérieur reste possible, mais uniquement pour une courte période et avec des informations limitées. Les listes se limitent alors au prénom et à l’initiale du nom. Les parents doivent être prévenus avant l’affichage afin de pouvoir exercer leur droit d’opposition. Ce droit se fait auprès de l’établissement ou du délégué à la protection des données, mais il peut être difficile à mettre en œuvre si les listes ne restent affichées que quelques jours.

La CNIL propose également de rappeler aux parents, lors des réunions de rentrée, de ne pas partager les listes ou photos des élèves. Un simple message suffit : « Chers parents, nous vous conseillons de ne pas publier la liste des élèves de la classe de votre enfant à des personnes extérieures à l’établissement, et ce afin de protéger la vie privée de votre enfant et des autres élèves ». Ce conseil vise à éviter la circulation des informations sur les réseaux sociaux.

Les écoles doivent publier uniquement ce qui est nécessaire pour identifier la classe et l’élève. Les deuxième et troisième prénoms, ou la date de naissance, ne doivent apparaître que lorsqu’il existe un homonyme. Chaque établissement examine les cas particuliers et ajuste la publication pour protéger les enfants vulnérables ou ceux faisant l’objet d’une opposition spécifique.

La CNIL recommande quoi qu'il en soit de vérifier auprès de l’établissement comment seront communiquées les listes de classes avant la rentrée. Les parents peuvent ainsi s’assurer que les informations concernant leur enfant resteront confidentielles et savoir comment exercer leur droit d’opposition si nécessaire.