La CNIL recommande aux écoles de ne plus afficher les listes de classes à l’extérieur. Les parents recevront désormais les informations par mail, courrier ou via les plateformes numériques des établissements.
- La CNIL demande aux écoles de ne plus afficher publiquement les listes de classes pour protéger les données des élèves.
- Désormais, les parents recevront la composition des classes par mail, courrier ou via des plateformes numériques sécurisées.
- Les écoles peuvent encore afficher les listes temporairement, mais avec des informations limitées et après avoir informé les familles.
À partir de demain, jour de rentrée scolaire 2025-2026, beaucoup d’écoles ne placent plus les listes de classes à l’entrée. La CNIL demande aux établissements de protéger les données personnelles des élèves. Avant, l’affichage public révélait le prénom et parfois le nom des enfants, ainsi que l’endroit où chacun se trouvait pendant l’année scolaire. Les écoles doivent maintenant trouver des solutions pour informer les familles sans exposer les élèves à des risques de sécurité ou de harcèlement. Les académies et les directeurs académiques des services de l’éducation nationale ont déjà prévenu les établissements de cette nouvelle règle.
Afficher les listes de classes à l’extérieur peut mettre les enfants en danger
Jusqu’à présent, les parents pouvaient consulter la composition des classes directement devant l’école. Les enfants et leurs enseignants étaient identifiables en quelques secondes. Mais la CNIL rappelle que ces informations peuvent devenir sensibles. Le prénom, parfois le nom ou l’initiale, permet à toute personne passant devant l’établissement de savoir où se trouve un enfant. La commission précise : « Certains risques doivent particulièrement être pris en compte, par exemple en cas de déchéance de l’autorité parentale d’un des parents, ou au regard du contexte actuel marqué par la recrudescence de toute forme de violence, y compris de harcèlement ».
Ces informations ne restent pas entre les mains des seuls parents. Les listes affichées à l’extérieur peuvent être photographiées et partagées sur les réseaux sociaux, parfois sans que les familles le sachent. Certaines plateformes exploitent ces données pour tenter d’escroquer ou manipuler des parents. La composition des classes se décide entre la fin de l’année scolaire et la rentrée, et elle ne doit circuler que selon les règles fixées par l’établissement.
Les familles doivent savoir dans quelle classe et avec quel enseignant leur enfant sera, mais personne d’autre ne doit accéder à ces informations. Même dans les établissements qui comptent plusieurs classes par niveau, il faut limiter l’accès pour réduire les risques pour les élèves.
Les alternatives pour informer les parents tout en sécurisant les données
Les écoles ont plusieurs options pour remplacer l’affichage extérieur. La CNIL recommande d’envoyer les informations par mail ou courrier, ou de les publier sur une plateforme sécurisée comme l’Espace numérique de travail. Les listes peuvent aussi être affichées à l’intérieur de l’établissement, accessibles uniquement aux parents et aux élèves concernés.
Dans certains cas, un affichage extérieur reste possible, mais uniquement pour une courte période et avec des informations limitées. Les listes se limitent alors au prénom et à l’initiale du nom. Les parents doivent être prévenus avant l’affichage afin de pouvoir exercer leur droit d’opposition. Ce droit se fait auprès de l’établissement ou du délégué à la protection des données, mais il peut être difficile à mettre en œuvre si les listes ne restent affichées que quelques jours.
La CNIL propose également de rappeler aux parents, lors des réunions de rentrée, de ne pas partager les listes ou photos des élèves. Un simple message suffit : « Chers parents, nous vous conseillons de ne pas publier la liste des élèves de la classe de votre enfant à des personnes extérieures à l’établissement, et ce afin de protéger la vie privée de votre enfant et des autres élèves ». Ce conseil vise à éviter la circulation des informations sur les réseaux sociaux.
Les écoles doivent publier uniquement ce qui est nécessaire pour identifier la classe et l’élève. Les deuxième et troisième prénoms, ou la date de naissance, ne doivent apparaître que lorsqu’il existe un homonyme. Chaque établissement examine les cas particuliers et ajuste la publication pour protéger les enfants vulnérables ou ceux faisant l’objet d’une opposition spécifique.
La CNIL recommande quoi qu'il en soit de vérifier auprès de l’établissement comment seront communiquées les listes de classes avant la rentrée. Les parents peuvent ainsi s’assurer que les informations concernant leur enfant resteront confidentielles et savoir comment exercer leur droit d’opposition si nécessaire.